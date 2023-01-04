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وكالة سبأ: المجلس الرئاسي يعقد اجتماعا مغلقا لمناقشة مستجدات الأوضاع والخطط التنفيذية

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المنامة - ياسر ابراهيم - عقد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الأربعاء، اجتماعا مغلقا برئاسة الرئيس رشاد محمد العليمي لمناقشة مستجدات الأوضاع والخطط التنفيذية.
 
ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "عقد الاجتماع  بحضور جميع أعضاء المجلس الرئاسي، سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وفرج البحسني".
 
وذكرت الوكالة، أنها علمت "أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع المحلية، والخطط والسياسات التنفيذية لتخفيف معاناة المواطنين، وتعزيز وحدة الصف، وجهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".
 
ولم تفيد الوكالة بأي تفاصيل أخرى.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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