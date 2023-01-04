الحكومة تحذر من تصعيد مليشيا الحوثي إصدار أوامر الإعدام بحق معارضيها

حذرت الحكومة اليمنية، الأربعاء، من تصعيد مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، إصدار أوامر الإعدام بحق معارضيها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، على خطى اسيادها في طهران.



جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).



وقال الإرياني، إن أوامر الإعدام الحوثية محاولة مكشوفة لإرهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها لمنعهم من رفع صوتهم تنديداً بالأوضاع القائمة والمطالبة بحقوقهم في العيش بحرية وكرامه.



وأشار الى أن مليشيا الحوثي الإرهابية اصدرت مؤخرا أوامر بقتل ستة من أبناء محافظة المحويت، بينهم ثلاثة مدرسين تعرضوا للاختطاف والاخفاء القسري وصنوف التعذيب النفسي والجسدي طيلة 8 اعوام.



ولفت وزير الإعلام إلى أن ذلك جاء بعد أيام من إصدارها قرارا بإعدام 16 من أبناء محافظة صعدة، على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية.



ونوه الارياني إلى أن تقارير حقوقية تشير إلى ان مليشيا الحوثي الإرهابية اصدرت منذ انقلابها على الدولة (350) حكما بالإعدام بحق سياسيين وإعلاميين وصحفيين ونشطاء وعسكريين عارضوا مشروعها الانقلابي.



وأكد أن المليشيات نفذت بالفعل عدد منها، في استخدام سافر للقضاء كأداة لإرهاب معارضيها وتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين.



وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بإدانة هذه الممارسات الاجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف استخدام القضاء أداة للإرهاب والابتزاز وتصفية الحسابات، ووقف التلاعب بملف الأسرى والمختطفين، وإطلاقهم دون قيد أو شرط.

