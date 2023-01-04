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تعز.. الأجهزة الأمنية تلقي القبض على قاتل بعد ساعات من تنفيذ الجريمة

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة تعز، القبض على متهم بقتل شخص وإصابة آخر، بعد ساعات من ارتكابه الجريمة.
 
وقالت في بيان نشره مركز الإعلامي الأمني بالمحافظة، في وقت متأخر من الليلة الماضية "تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة مديرية المعافر من إلقاء القبض على المطلوب الأمني "ح ا س ق" والذي قام بقـتل المواطن (عماد خميس التوم) وإصابة المواطن (حامد الاعرج)".
 
وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية، باشرت إجراءاتها فور تلقي البلاغ وقامت بضبط المتهم بعد وقت قصير من ارتكاب الجريـمة.
 
ودعا مدير عام شرطة محافظة تعز العميد/ منصور الأكحلي، أفراد الأمن لبذل المزيد من الجهود ورفع الحس الأمني واليقظة والعمل من أجل تحقيق أعلى مستويات الضبط للجريمة.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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