إب.. نافذ حوثي يعتدي على نساء ويحاول السطو على أرضيتهن بذي السفال

اعتدى نافذ حوثي على نساء في مديرية ذي السفال جنوب محافظة إب (وسط اليمن)، ضمن انتهاكات مستمرة بحق السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقال سكان محليون، إن نافذ حوثي من أسرة "وجيه الدين" اعتدى رفقة عناصر من أمن مليشيا الحوثي بمديرية ذي السفال على نساء في منطقة "خنوة" بالمديرية الواقعة جنوبي محافظة إب.



وأضاف الأهالي أن النافذ الحوثي استعان بالقيادي الحوثي "صادق المقبلي" المعين من قبل المليشيا مديرا لأمن مدينة القاعدة، والذي بدوره أرسل عناصره للاعتداء على بنات المواطن المتوفي (محمد أحمد ثابت) اللاتي حاولن حماية أرضهن من السطو عليها.



وبحسب المصادر فإن المتنفذ الحوثي يحاول السطو على أرضيتهن بالقوة، وسط عمليات نهب وسطو ممنهجة لأراضي المواطنين بمختلف مديريات إب، الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية.

