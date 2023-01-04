شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميليشيا الحوثي تنشر قواعد صاروخية وأخرى لإطلاق الطائرات المسيرة في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت مصادر عسكرية أن ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانيا، قامت بنشر قواعد صاروخية وأخرى لإطلاق الطائرات المسيرة في المناطق الخاضعة لسيطرتها بمحافظة الحديدة الساحلية.

وقالت المصادر إن ميليشيا الحوثي نشرت قواعد إطلاق صواريخ موجهة وقواعد أخرى لإطلاق طائرات مسيرة في مناطق سيطرتها بالحديدة، وتقوم بالإعداد لهجوم من البحر على المناطق المحررة بالساحل.

وتزامنت تلك الاستعدادات مع دفع الميليشيا بتعزيزات عسكرية وتنفيذها حملة تحشيد وتجنيد جديدة لمقاتلين جدد إلى مواقعها بجبهات القتال في الحديدة.

واعتبرت المصادر تلك الترتيبات بمثابة تصعيد يستهدف تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وتهربا من استحقاقات السلام وإفشالا للجهود الدولية والأممية لتجديد الهدنة.

وكانت ميليشيا الحوثي كثفت عملياتها العسكرية عبر إطلاق المسيرات ضد المصالح الاقتصادية منذ انتهاء الهدنة، إلى جانب تصريحاتها باستهداف حركة الملاحة في باب المندب.