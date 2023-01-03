القشطة منى فاروق تتحدى سما المصري تتعرى و تستعرض جسدها بمايوه شفاف يكشف ما تحته

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة منى فاروق مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

و أثارت الفنانة منى فاروق ضجة واسعة بعد ظهورها بإطلالة جديدة لها عبر خاصية ستورى حسابها الشخصي على انستجرام، حيث ظهرت خلالها وهي ترتدي مايوه جرىء أثناء إجازتها الصيفية.

ظهرت منى وهي ترتدي مايوه مكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر، وتركت شعرها منسدلا على شكل كيرلي دون الاعتماد على أي مكياج.

وتباينت تعليقات المتابعين على إطلالة منى فاروق الجديدة، حيث اعتبرها البعض جريئة وفاضحة، بينما أشاد اخرون بجسمها وأبدوا اعجابهم بجمالها.