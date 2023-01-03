إصابة ثلاثة مدنيين بقصف حوثي مُسيّر شمال الضالع

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب ثلاثة مدنيين إثر هجوم بطائرة مُسيّرة شنته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على طريق عام شمال محافظة الضالع (جنوبي اليمن).



وقال محور الضالع العسكري، إن مليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت بطائرات مُسيّرة، الاثنين، مدنيين في الخط العام شمال مديرية مريس بمحافظة الضالع، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة وإعطاب ثلاث سيارات مدنية.



ونقل عن مصادر طبية في مستشفى سناح الميداني القول إن ثلاثة مصابين وصلوا إلى المستشفى ويعانون من إصابات متفاوتة المصابين وهم (رشاد علي أحمد ناصر 45 عاماً)، و (ضِرار محسن سعيد 23 عاما)، و (عارف محمد احمد الصفري).



يأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف المليشيا الإرهابية لهجماتها المُسيّرة خلال الأشهر الأخيرة والتي تستهدف المواقع العسكرية والمدنية في المحافظة، متسببة بمقتل وإصابة العشرات.

