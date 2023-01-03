شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضحايا من المدنيين في هجمات حوثية "عشوائية" بمسيرات بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سقط عدد من المدنيين ضحايا بسلسلة هجمات جوية عشوائية نفذتها مسيرات حوثية على قرى سكنية وخطوط حيوية بمحافظة الضالع.

وقال محور الضالع العسكري، في بيان، إن طائرات مسيرة للمليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا قصفت بالقذائف القرى والطرقات والخط العام شمال مريس شمالي الضالع.

وبحسب البيان، فقد أسفرت هجمات مليشيات الحوثي عن إصابة 3 بجروح متفاوتة، فيما تم إعطاب 3 سيارات مدنية بعد سقوط القذائف التي أطلقتها مليشيات الحوثي من طائراتها دون طيار.

وأشار إلى أن المليشيات الحوثية تستمر في استهداف الأعيان المدنية شمال الضالع بمقذوفات الطيران المسير والهاون وغيرها من الأسلحة، منتقدا صمت الجهات الإنسانية الأممية والتي لم تحرك أي ساكن تجاه جرائم الحوثي.

وفي وقت سابق، الإثنين، قال مصدر عسكري، إن القوات الجنوبية نجحت في إسقاط طائرة دون طيار لمليشيات الحوثي بعد ساعات من تنفيذها هجوم غادر في محافظة الضالع.

وأشار إلى أن طائرة مسيرة للحوثيين استهدفت حاجز تفتيش في مريس شمالي الضالع ما أدى إلى مقتل ناشط إعلامي يدعى قاسم قائد صالح وجرح 7 جنود آخرين قبل أن تتدخل الدفاعات الأرضية وتنجح في إسقاطها.

وكثفت مليشيات الحوثي استخدام الطائرات المسيرة مؤخرا، حيث أسقط الجيش اليمني والقوات المشتركة والجنوبية عددا من "المسيرات" المفخخة والتجسسية على امتداد مسرح العمليات في مأرب، والحديدة، وتعز، والضالع، وحجة.