النجمة الهندية بريانكا شوبرا تمارس الفاحشة بالمقعد الخلفي للسيارة وتكشف تفاصيل ما حصل

فنون - سعد محمود - فضيحةٌ كبيرةٌ طالت النجمة الهندية العالمية بريانكا شوبرا ، بعد انتشار فيديو لها وهي تمارس الجنس في المقعد الخلفي للسيارة، ما صدم الجميع.

وكشفت نجمة بوليوود وهوليوود، ​بريانكا شوبرا​، تفاصيل مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه تمارس الجنس في السيارة. مؤكدة انه مشهد في مسلسل Quantico المفضل لديها.

وقالت: “لقد أحببت أليكس باريش (الشخصية التي تجسدها في العمل) تمامًا. لقد كانت جريئة ووقحة ومعيبة بشكل لم يعتد عليه" .

وأضافت متحدثة عن الشخصية التي قدمتها في المسلسل: "لم تشعر أليكس أبدًا بالحاجة إلى شرح سلوكها ، والتي كانت سمة شاركناها أحد المشاهد المفضلة لدي والذي تصدر الإنترنت لبضعة أيام".

وأوضحت نجمة سينما هوليود أن المشهد: "كان في الحلقة الأولى ، حيث تمارس أليكس الجنس مع شخص غريب في المقعد الخلفي لسيارة في المطار".

وتابعت: "عندما يجتمعان مرة أخرى ، يتظاهر بأنه لا يعرفها فقالت له أمام مجموعة من المجندين الجدد: “لقد مارسنا الجنس في سيارتك منذ ست ساعات” ، ونادته أمام الجميع".

واردفت بريانكا شوبرا: "وهذا بالنسبة لي كان قوة أليكس، لم يخفها أحد. حريتها والجرأة جعلتني اتحمس بالحصول على نصوص كل حلقة.”

وصرحت النجمة العالمية بريانكا، أيضًا بأنها انزعجت من الانتقادات التي تلقتها بسبب هذا المشهد.

من جهةٍ أخرى، أشعلت نجمة بوليوود، بريانكا شوبرا مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قامت بنشر صور لزوجها الممثل الأمريكي نيك جوناس، وهي تقوم بتقبيله بطريقة حميمة، عقب إنتشار شائعة إنفصالهما.

وظهرت بريانكا إلى جانب جوناس بلقطة رومانسية وهي تقبله بطريقة عفوية، وعبرت في تعليق تركته على الصورة عن مدى حبها له وسعادتها بعائلتهما الصغيرة.

وكانت بريانكا قد أزالت إسم زوجها عن صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ما جعل خبر إنفصالها عنه ينتشر في الأوساط الفنية والإعلامية وعلى مواقع التواصل الإجتماعي سريعاً، ما أثار الجدل بين المتابعين.

لكن تعليق بريانكا على صورة نشرها زوجها لاحقا عبر السوشيال ميديا، نفى خبر انفصالهما الذي إنتشر.

وكان كتب نيك تدوينة قال فيها: “إنه يوم الإثنين.. دعونا نفعل ذلك”، لتعلّق شوبرا :”لقد مت الآن بين ذراعيك”.



