إب.. متنفذون يسطون على مساحات إحدى مدارس مديرية جبلة

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدى متنفذون على مساحات تابعة لإحدى المدارس في محافظة إب اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وقال سكان محليون إن متنفذين اعتدوا على مساحات تابعة لحرم مدرسة القادسية بالفجرة في منطقة وراف بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب.



وأوضحوا أن عدداً من المتنفذين قاموا بمصادرة مساحات تخص المدرسة ـ المبنية على أرضية مرتفعة ـ من مختلف الاتجاهات، وكان آخرها بناء استحداثات من قبل متنفذ في محيطها من الأسفل الأمر الذي بات يهدد بعض أساسات فصولها.



وشكا الأهالي من تجاهل الجهات المعنية التابعة للحوثيين لكل نداءاتهم التي أطلقوها من أجل وقف تلك الاعتداءات.



وتصاعدت في الآونة الأخيرة الاعتداءات على المدارس والعاملين بالسلك التربوي في الكثير من مدارس محافظة إب (وسط البلاد)، ضمن الحرب المستمرة ضد التعليم في مناطق سيطرة المليشيات الانقلابية.

