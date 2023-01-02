نجمة مسلسل باب الحارة تثير جنون الشباب بوصلة رقص شرقية فاضحة والجمهور: ضيعتي سما المصري و فيفي عبده

بيروت - ثريا شاهين - شهدت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية تداول واسع لمقطع فيديو ساخن لنجمة مسلسل باب الحارة الفنانة "كندا حنا".

وظهرت النجمة السورية خلال الفيديو المتداول وهي وسط عدد من أفراد عائلتها وأصدقائها المقربين، حيث أدت وصلة رقص شرقي على أنغام أغنية المصرية "يا بنت السلطان"، التي سحرت بها الحضور وهي تتمايل وحدها في ساحة المطعم.

واختارت "كندا حنا" فستان أسود قصير جداً مع حزام في منطقة الخصر باللون الذهبي، مع تسريحة الشعر المموج ومكياج هادئ.

وأختلفت أراء المعلقين على الفيديو الذي أنتشر بشكل واسع، بين مؤيد ومعارض، حيث أشاد البعض بجمال الفنانة كندا حنا وتمكنها من الرقص الشرقي بشكل رائع، بينما أعتبر البعض رقصها بتلك الطريقة في المطعم عمل غير لايق خصوصا وأنها أم لثلاثة أطفال ولها مكانة فنية في الدراما السورية والعربية بشكل عام.