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إغلاق خط (الرويك ـ الجوف) الصحراوي وتحويل مساره باتجاه خط المطار شمال مأرب

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المنامة - ياسر ابراهيم - أغلقت السلطات الحكومية الخط الصحراوي الذي يربط محافظتي مأرب والجوف في منطقة الرويك وتحويله إلى مسار جديد يمر بمدينة مأرب (شرقي اليمن).
 
وقال مسافرون، إن خط الرويك مأرب ـ الجوف، أُغلق بشكل نهائي وجرى تحويل مساره إلى مأرب طريق الصمده المطار الجديد (شمالا)، بعد تعبيد طريق جديد.
 
وأشاروا إلى أن السفر من صنعاء إلى مأرب أو العكس لن يكون متاحاً إلاّ عبر هذا الطريق.
 
يُذكر أن عمليات تقطع وقتل ونهب للمسافرين، كان يشهدها الطريق الصحراوي الذي يربط محافظة مأرب بمحافظة الجوف ومنها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، فضلاً عن فرض جبايات غير القانونية على حافلات النقل الجماعي وناقلات النفط.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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