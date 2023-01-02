نصحهم بترك القتال في صفوف المليشيا.. عمران: مسلحون حوثيون يقتلون والدهم ضربًا حتى الموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مسلحون حوثيون على قتل والدهم ضرباً حتى الموت في مديرية المدان بمحافظة عمران (شمالي اليمن).



وقال الصحفي "يوسف القحمي" ـ أحد أبناء المحافظة ـ إن المواطن (علي عبدالله سرور) من أبناء الأهنوم، قُتل على يد أبنائه ضربا حتى الموت.



وذكر أن الحادثة وقعت بعد نصيحة الأب لأبنائه بعدم الذهاب للقتال مع مليشيا الحوثي.



وخلال الأسابيع والأشهر الماضية، ارتفعت وتيرة قتل الأقارب من قبل أبنائهم المقاتلين في صفوف الحوثيين في مختلف مناطق سيطرة المليشيا المدعومة من إيران.



ورصدت تقارير حقوقية مقتل وإصابة المئات من المدنيين على يد أقاربهم من القيادات والعناصر الحوثية، مرجحين أن تكون تلك الجرائم نتيجة لعمليات الشحن الطائفية التي يتلقونها في الدورات التي تقيمها المليشيات الحوثية، فضلاً عن تعاطيهم لمواد مخدرة.

