خربتها .. الصاروخ ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تتخطى الحدود بظهور جريء وفاضح

فنون - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل صور للفنانة ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، حيث ظهرت بإطلالة جريئة فاجئت الجميع بها وهي مرتدية بادي أسود مجسم مكشوف الظهر بالكامل، وفضلت أن تترك شعرها الأحمر منسدلا على ظهرها وكتفيها ووضعت مكياجا صارخا مما أثار إعجاب الجمهور.

وظهرت ندى الكامل، خلال الفيديو المنشور، وهي ترقص في المطبخ بطريقة مثيرة اثناء طهي الطعام، وهي مرتدية بنطلون جينز وبادي أسود مجسم وبطن مكشوف وملفوف حول خصرها سلسلة رقيقة، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على ظهرها.

وكانت كشفت تقارير صحفية أن انفصال الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى كامل كان نتجة تعنيه لها.

وأضافت التقارير أن الفيشاوي حاول حلّ النزاع القائم بينهما مراراً وتكراراً، إلا أن ندى الكامل تمسكت بموقفها، وأصرت على الانفصال دون رجعة.

وزعم تحقيق صحفي أن الفيشاوي قام بتعنيف زوجته وكان يعتدي عليها بالضرب والشتائم والألفاظ الخارجة.

وأضاف التحقيق أن ندى الكامل حصلت على حقوقها بشكل كامل بعد طلاقها من أحمد الفيشاوي، وتسلمت مبلغاً كبيراً، لم يتم ذكره، ووصف بأنه: “أغلى طلاق في الوطن العربي يفوق الملايين”.

وقامت ندى كامل بإلغاء متابعة أحمد الفيشاوي من حسابها عبر “إنستغرام”، وحذفت جميع الصور التي جمعتهما.