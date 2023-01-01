نزعت ملابسها كاملة .. الصاروخ إيمان العميري نجمة ستار أكاديمي تفجر شبكات التواصل بإطلالة فاضحة

فنون - رويدا عطية - تواصل إيمان العميري نجمة الموسم الخامس من برنامج ستار أكاديمي المثيرة للجدل، إشعال شبكات التواصل الإجتماعي، بإطلالاتها الجريئة.

ونزعت إيمان العميري، في جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، ملابسها بالكامل، واكتفت بالمايوه في أحد المسابح بتونس.

واستعرضت الفنانة التونسية الجميلة، في الإطلالة مفاتنها بعدة وضعيات، بالمايوه الذي غطى فقط على عورتها وأجزاء قليلة من نهديها.

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الإطلالة المثيرة للجدل التي ظهرت فيها نجمة "ستار أكاديمي" تمثلت في 7 صور شاركت بها جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع إنستغرام.

وتداولت الكثير من الحسابات المهتمة بالمشاهير، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، هذه الصور على نطاق واسع.

واعتبر البعض اطلالة إيمان العميري بالمايوه، فاضحة، ومثيرة لغرائز المتابعين من الشباب والمراهقين.

يذكر أن الفنانة إيمان العميري، تحولت في الفترة الأخيرة إلى نجمة إغراء في منصات السوشيال ميديا، من خلال صورها وفيديوهاتها التي تستعرض فيها جسدها ومفاتنها وهي شبه عارية في معظمها.

فمرات تظهر بفستان قصير مفتوح من منطقة الصدر بالكامل، ومرات تظهر بالمايوه، وأخرى بملابس النوم وبدون ملابس داخلية، وتتعمد استعراض منحياتها أمام جمهورها ومتابعيها والقيام بحركات إيحاءات جنسية.

وعلى الرغم من تعرض نجمة ستار اكاديمي، للانتقادات من قبل البعض بسبب جرأتها، إلا انه ما زال لديها جمهور ومحبون كثيرون، بل ويزدادون يوم بعد آخر.

ووصل عدد المتابعون للفنانة التونسية الشابة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" لوحده إلى أكثر من 563 الف متابعاً.



