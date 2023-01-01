الأرصاد الجوية: استمرار الأجواء الغائمة في اليمن خلال اليومين القادمين يرافقها أمطار خفيفة

توقعت الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، استمرار الأجواء الغائمة خلال اليومين القادمين، ويرافقها أمطار خفيفة في عدد من المحافظات اليمنية.



وقالت المركز – في نشرته الجوية – "من المتوقع ان تستمر الاجواء غائمة جزئيا خلال اليومين القادمين لتشمل تغطية السحب اجزاء من المرتفعات الجبلية وخصوصا المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية".



وأضاف: "أن الأجواء تشمل اجزاء متفرقة من السواحل الغربية والجنوبية وأرخبيل سقطرى ولكنها اقل نشاطا عن الوضع الحالي والتي قد يرافقها هطول للأمطار الخفيفة على اجزاء منها خصوصا على المرتفعات الغربية وأرخبيل سقطرى".



ولفت المركز "أن نشاط السحب يقل بشكل ملحوظ من الاربعاء القادم مع انخفاض في درجات الحرارة الصغرى".



وأفاد "أن تشكل الضباب خلال هذا الاسبوع على المرتفعات الجبلية وبالتالي انخفاض في مدى الرؤية الافقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية".



وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين في المناطق الباردة والمسافرين إليها بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة، وعدم التواجد في مجاري السيول في المناطق المتوقع هطول عليها.



وحذر، سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الشابورة المائية او الضباب، ومرتادي البحر والصيادين في خليج عدن ومدخل باب المندب وجنوب الساحل الغربي من اضطراب البحر وارتفاع الموج .