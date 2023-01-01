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عارية تماماً.. نجمة مسلسل باب الحارة "كندة حنا" تصدم الجميع بإطلالة فاضحة.. لن تصدق ردة فعل زوجها

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فنون - سعد محمود - صدمت الفنانة السورية كندة حنا نجمة مسلسل باب الحارة جمهورها والمتابعين بإطلالة جديدة وصفت بالفاضحة بعد كشفها عن فخذيها .

 وعبر خاصية الستوري ظهرت حنا بدون بنطلون كاشفة عن فخذيها ودون أن تضع أي من مساحيق التجميل على وجهها . 

كما ظهر في المقطع المصور القصير زوجها المخرج السوري طعمة من خلفها وهي تمسك بألة رفع الرموش التي تستخدمها النساء .

 

المتابعين وجهوا إنتقادات لاذعة بحق حنا خاصة وأنها متزوجة ولديها أطفال مطالبينها بالتخلي عن طريق العري والإغراء .

موقع الخليج 365 يعتذر عن نشر الفيديو المتداول والمثير للجدل

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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