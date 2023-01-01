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المهرة.. حريق هائل في مخيم للنازحين وسط تصعيد مليشيا الانتقالي ضدهم

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المنامة - ياسر ابراهيم - شبّ حريق هائل، السبت، في أحد المخيمات بمدينة الغيضة مركز محافظة المهرة شرقي البلاد، ما أدى إلى وقوع اصابات وخسائر مادية.

وقالت مصادر محلية، إن حريقاً شب في مخيم للنازحين على طريق المطار بمدينة الغيضة، ما أسفر عن إصابة عدد من النازحين بجروح متفاوتة.

وأوضحت المصادر، أن الحريق نجم عنه تضرر 65 خيمة بشكل كلي تابعة لخمسة وستين أسرة، بالإضافة لإصابة خمسة أشخاص بحروق مختلفة، قبل أن يتدخل الدفاع المدني ويتمكن من إخماد الحريق.

 يأتي هذا في ظل تصعيد مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا ضد النازحين في محافظة المهرة، حيث طالبت بعدم قبولهم وطردهم من المحافظة.

جاء ذلك خلال عقدته قيادة مليشيا الإنتقالي في مديرية الغيضة عاصمة محافظة المهرة، حيث طالبت كذلك بإخراج القوات الحكومية من محافظتي المهرة وحضرموت، مشيرا إلى سعيها للسيطرة على باقي المحافظات الجنوبية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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