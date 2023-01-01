وصله رقص ساخنه للقشطة منى فاروق بقميص النوم في غرفتها نومها تتحدي بها سما المصري و صافيناز ..اتفرج

بيروت - ثريا شاهين - تصدرت الفنانة مني فاروق خلال الساعات الماضيه في وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل عن الفديو المنتشر مؤخرا قامت بالرقص في غرفه النوم بالقميص النوم متع عينك الفديو تفاصيل صادمة.

ونشرت الفنانه منى فاروق فديو تقوم فيه بالرقص بملابس خادشه للحياء وصرحت بالكلام مهمه لمنتقديها وصرحت ربنا بيسامح ويغفر كل واحد بيعمل ذنوب ونشرت ايضا علي وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل.

يلا الاستوري ده اعمله ترند ناس مش بتخاف ربنا ولا بتراعي حرمه الميت ولا الحي وصرحت ايضا الناس مش عيزاني اكبر وانجح وابقي مشهوره واضافت ايضا الفنانه مني فاروق للجمهور لي بتحربوني في رزقي ليه مستنين اي حاجه عليا عشان تتكلموا عليا سبوني في حالي.