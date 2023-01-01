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نافذون حوثيون يعتدون على أرضية تابعة للأوقاف جنوبي مدينة إب

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المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم نافذون حوثيون، بالاعتداء على أرضية تابعة لأوقاف محافظة إب (وسط اليمن)، في ظل ازدياد وتيرة عمليات السطو على أراضي الأوقاف وأملاك الدولة في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
 
وقال سكان محليون، إن نافذين حوثيين من أسرة "القرحزي" بمعية عشرات المسلحين اعتدوا على أرضية تابعة للأوقاف في جبل "المورم" جنوب مدينة إب.
 
وأضاف الأهالي، أن المعتدين شرعوا بعمل استحداثات في الأرضية بحماية عشرات المسلحين.
 
وتتعرض أراضي المواطنين وممتلكات الأوقاف في محافظة إب لعمليات سطو ممنهجة من قبل نافذين وقيادات حوثية من داخل وخارج المحافظة، وسط تنامي وزيادة الظاهرة خلال الأسابيع والأشهر الماضية.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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