إب.. مصرع وإصابة تسعة عناصر حوثية في مديرية مذيخرة

المنامة - ياسر ابراهيم - لقي ثلاثة من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، وأصيب ستة آخرون، في حادثة سير بمحافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن ثلاثة عناصر من مليشيا الحوثي قتلوا وأصيب ستة آخرون جراء انقلاب "طقم" تابع للمليشيا في إحدى الطرقات بمديرية مذيخرة جنوب غربي المحافظة.



وأضافت المصادر، أن الحادثة كانت في إحدى الطرقات الرابطة بين عزلتي حمير وخولان بمديرية مذيخرة، نتيجة السرعة الجنونية التي كان يقود بها سائق الطقم.



وتسببت حوادث الأطقم الحوثية بمقتل وإصابة العشرات بينهم مدنيين في حوادث مكررة تشهدها المحافظة بين الحين والآخر نتيجة السرعة الجنوبية وحالة اللامبالاة من قبل سائقي تلك العربات.

