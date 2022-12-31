ممنوع اللمس .. كيم كارداشيان بلا ملابس تماماً بعد تأمينها على مؤخرتها وسما المصري تنافسها

انت الان تتابع خبر ممنوع اللمس .. كيم كارداشيان تنزع ملابسها كاملة بعد تأمينها على مؤخرتها وسما المصري تنافسها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شهدت السنوات القليلة الماضية، شهرة واسعة لعدد كبير من الفنانات والاعلاميات حول العالم، بسبب جمالهن الساحر وانوثتهن الطاغية، واهتمامهن بكشف وإبراز مؤخراتهن في صورهن ومقاطع فيديوهاتهن وأعمالهن الفنية.

ولعل من أبرز تلك الفنانات والاعلاميات، هي نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان ، التي أثارت اهتماما كبيرا طيلة الفترة الماضية وما زالت حتى الآن، بصورها ومقاطعها المثيرة للجدل، التي ظلت تبرز مؤخرتها فيها كدليل على أنوثتها الطاغية.

وفي الصور المرفقة التي اختارها محرر "خليجي نيوز" من مئات الاطلالات التي ظهرت فيها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، تستعرض منحنياتها، أمام جمهورها ومتابعيها، تجدون الإثارة حاضرة بقوة، حيث نزعت في بعض الصور ملابسها كاملة واكتفت بالمايوه.

كما تجدر الإشارة إلى أن كيم كارداشيان، والعديد من الفنانات والاعلاميات، لم يتوقف اهتمامهن بإظهار وإبراز مؤخراتهن وحسب، بل وصل الاهتمام بالمؤخرة إلى التأمين عليها بمبالغ طائلة، لنجد أن هناك 4 مؤخرات هن الأعلى سعرا في العالم حاليا.

كيم كارداشيان:

قامت كيم كارداشيان، بالتأمين على مؤخرتها بقيمة 21 مليون دولار لتكون من أغلى المؤخرات على مستوى العالم، التي طالما أثارت آراء النقاد والجمهور حول حجم مؤخرتها ومساهمتها في نجاحها.

كايلي ميونغ:

فيما وضعت الفنانة كايلي ميونغ مؤخرتها على خارطة التأمين وتم تأمينها بقيمة 5 مليون دولار بعد الجدل الذي أثارته كايلي برقصها وجرأتها مستخدمة مؤخرتها في الرقص.

جينيفر لوبيز:

اشتهرت جينيفر لوبيز بجمال مؤخرتها، وأكدت عديد من التقارير أن مؤخرتها طبيعية، وأنها لم تحقنها بمواد تجميلية ولم تقم بأي عملية تجميل فيها، وقد وصلت قيمة التأمين على مؤخرة جينيفر إلى 27 مليون دولار.

سما المصري:

وفي عام 2020 أعلنت الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري، التأمين على مؤخرتها، مؤكدة أنها لا تقل جمالا عن مؤخرة كيم كاردشيان، لذلك قررت التأمين عليها أسوة بنجمات العالم.

ووصلت قيمة التأمين على مؤخرة سما المصري، إلى مبلغ 250 ألف يورو لشركة تأمين أجنبية، بحسب ما ذكرت في أحد منشوراتها السابقة على السوشيال ميديا.