النجمة التركية هاندا أرتشيل عاشرت زميلها في الكواليس .. بطلة انت أطرق بابي تفقد السيطرة على غريزتها

فنون - ياسمين التهامي - تلقى جمهور ومتابعي بطلة مسلسل انت أطرق بابي ، هاندا أرتشيل، صدمة كبيرة، بعد تناقل مواقع التواصل الإجتماعي اعترافات جريئة وساخنة للنجمة التركية.

وقالت هاندا أرتشيل في اعترافاتها، أنها مارست الجنس بشكل حقيقي أكثر من ثلاث مرات مع بطل الفيلم التركي "عيون باكية".

واضافت بأنها تعرت بالكامل خلال أدائها لدورها في الفيلم مشيرة إلى أن ضرورة العمل تطلبت ذلك وأنها ليست نادمة على مشاركتها في فيلم عيون باكية.

واعتبرت الممثلة التركية والذي بلغ عدد متابعيها على انستقرام، أكثر من 26 مليون ونصف المليون شخصا، أن الرسالة التي يقدمها الفيلم أهم من كل شيء.

وهاندا ارتشيل من مواليد عام 1993، في محافظة باليق أسير التركية، تخرجت من جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، بدأت حياتها الفنية عام 2014، من خلال مسلسل "الجامعة المجنونة".

أما شهرة هاندا أرتشيل الحقيقية فحصلت عليها من خلال تجسيدها دور "سيلين" في مسلسل "بنات الشمس" عام 2015.

يذكر أن هاندا راشيل، احتلت المرتبة الأولى في تركيا وشغلت الصحافة العالمية بجمالها وشغلت أيضاً الصحافة التركية بحكاياها العاطفية خصوصاً بعد انفصالها عن حبيبها المغني التركي مراد دالكيليتش بسبب قبلة ساخنة مع مواطنها الممثل كرم بورسين الذي شاركها بطولة مسلسل أنت أطرق بابي .