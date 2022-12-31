صور النجمة الاباحية ميا خليفة بالمايوه الأخضر الفاضح تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي

فنون - سعد محمود - نشرت نجمة الأفلام الإباحية اللبنانية المعتزلة ​ميا خليفة​، مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي مايوه فاضحاً باللون الأخضر.

ميا نوّعت بالوضعيات التي أخذتها بالصور، فكشفت عن جسمها بشكل كبير، وبدت وكأنها تتقصد إغراء المتابعين، ولفت أنظارهم.

وشاركت ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة ميا خليفة صورة لها على حوض السباحة على موقع التواصل الإجتماعي، وهي عارية الصدر.

وتعدت الصورة حاجز المليون إعجاب بعد ساعات قليلة من نشرها، وعلقت على الصورة قائلة أنها تقضي فترة عطلة ممتعة.

وكانت قد نشرت ميا خليفة مجموعة صور ظهرت بالصورة الأولى وهي ترتدي بدلة رسمية باللون الأخضر، تقف فيها في المطبخ من دون ارتداء قميص وحمالة صدر تحت البلايزر، فظهر صدرها بشكل فاضح.

ميا خليفة تدمر حياة فتاة عشرينية وهكذا ردت

إنهارت بطلة الأفلام الإباحية السابقة ميا خليفة بكاءً، بعد أن ادركت انها تسببت بتدمير حياة فتاة بسبب شبههما.

وروت الفتاة تجربتها الأليمة مع التنمّر، لأنها تشبه ميا، على وقع كلمات أغنية "Cage the Elephant Cigarette Daydreams".

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، تكشف فيه أنها لا ترتدي نظارتها لأن الشباب في المدرسة الثانوية يقولون إنها تشبه ميا.

واضافت انها بدأت تتعرض للتنمر منذ ان بلغت 13 عاماً.

ميا أعادت نشر الفيديو وهي تبكي، مُعلّقةً: "أنا آسفة جدًا. لم أعد أرتديها لهذا السبب"، فحصد الفيديو ملايين المشاهدات، وتفاعل العديد من المتابعين حول العالم مع قصة الفتاة المحزنة.