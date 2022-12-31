موقف محرج .. سقوط منشفة الاستحمام عن جسد فيفي عبده أثناء الرقص.. فيديو يكشف المستور

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، مقطع فيديو مع جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأثارت خلاله جدل واسع بين المتابعين.

وظهرت فيفي عبده خلال الفيديو وهي ترتدي منشفة الإستحمام فقط، وترقص على أنغام أغنية للفنان المصري "مدحت صالح".

ورغم أن الفيديو حقق انتشار واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن تعليقات الكثير من المتابعين كانت تنتقد الجرأة التي ظهرت فيها فيفي عبده، وعدم احترامها لجمهورها.

وتتعمد فيفي عبده بين الفينة والأخرى إثارة الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال الفيديوهات والصور الجريئة التي تقوم بنشرها.