بحماية مليشيا الانتقالي.. مسؤول في هيئة عقارات الدولة بعدن يواصل التمرد على قرار إقالته

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر عاملة في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، بأن المدير السابق لإدارة السجل العقاري بفرع الهيئة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) يواصل رفض التسليم لخلفه واغلاق مكتبه بحماية أطقم عسكرية تتبع مليشيا المجلس الانتقالي.



وأضافت المصادر لـ "يمن شباب نت"، إن رئيس الهيئة أصدر نحو أسبوع قرارا قضى بإقالة مدير إدارة السجل العقاري بفرع الهيئة في عدن وجدي علوان وقام بتعيين نائبه حسين الجازعي بدلا عنه وهو ما رفضه الأول.



وأضافت أنه ورغم مرور نحو أسبوع على قرار الإقالة إلا أن علوان متمسك بمنصبه مستقويا بأطقم عسكرية تتبع مليشيا المجلس الانتقالي جاء بها إلى فرع الهيئة لمنع الدخول لمكتبه واستلام المعين الجديد لمهامه.



وأشارت إلى أن قرار تعيين مدير جديد لإدارة السجل العقاري جاء بعد توقيف لنشاط الإدارة منذ أكثر من عام على خلفية قضايا فساد وتلاعب لم يتم إحالتها للقضاء.



وسبق أن شهدت عدة مؤسسات حكومية حوادث مماثلة عند اصدار قرارات تغيير تمس المحسوبين على المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.

