شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمن اليمني يضبط شحنة أسلحة للحوثي في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقعت شحنة كبيرة من الأسلحة التابعة لمليشيات الحوثي، الجمعة، في قبضة الأمن اليمني، وذلك بعد ضبطها في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

وقال مصدر أمني، إن شرطة وادي حضرموت ضبطت مقطورتين تقلان أسلحة في أحد حواجز التفتيش في مديرية شبام في المحافظة المطلة على بحر العرب.

وأوضح أن المقطورتين كانتا محملتين بمعدات طيران مسير وصواريخ موجهة وكانت في طريقهما للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا شمالي اليمن.

وبحسب المصدر فإن ضبط المقطورتين المحملتين بالأسلحة أحدث توترًا بين شرطة وادي حضرموت والمنطقة العسكرية الأولى الموالية للإخوان والتي كانت تنوي مصادرتها بعد أن تم ضبطها من قبل الأمن.

وأعلنت شرطة وادي حضرموت عن ضبط المقطورتين المحملتين بالأسلحة، مشيرة إلى أنها سلمت الشحنة الكبيرة إلى إدارة البحث الجنائي في المحافظة لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف خيوط العصابة التي تمتهن مثل هذه الأعمال الإرهابية بتهريب الطيران المسير للعدو الحوثي الإرهابي، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.

في السياق، أشاد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، باليقظة الأمنية والروح الوطنية لرجال الأمن بوادي وصحراء حضرموت الذين تمكنوا من ضبط مقطورتين تحملان معدات لطيران مسير كانت متوجهة للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا.

وأشار في اتصال هاتفي لمدير شرطة وادي حضرموت العميد عبدالله بن حبيش إلى التنسيق المتواصل بين مركز القيادة والسيطرة الرئيسي بوزارة الدفاع والإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية، واللتين رصدتا تحرك المقطورتين بعد محاولتهما التمويه للمواد بأغطية كراتين، وتم التعميم عليهما بالنقاط الأمنية قبل ضبطهما مع سائقهما.

ويشكل ضبط الأسلحة في البر اليمني أحد الضربات النوعية التي يوجهها الأمن اليمني لمليشيات الحوثي، حيث سبق أن تم ضبط العديد من الشحنات المتجهة للحوثيين شرقا وغربا وجنوبا.

والشهر الماضي ضبط الجانب الأمريكي واليمني 3 شحنات أسلحة ومخدرات تابعة لمليشيات الحوثي وذلك في بحر العرب وقبالة سواحل جزيرة سقطرى.