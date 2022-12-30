الصاروخ جورجينا رودريغز حبيبة كريستيانو رونالدو تثير غرائزة وتظهر عارية تماماً.. وتستعرض مؤخرتها على قارب

بيروت - ثريا شاهين - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لعارضة الأزياء العالمية جوردينا رودريغز وهي عارية تماماً على متن أحد القوارب.

جورجينا ظهرت وهي نائمة على بطنها، وتستعرض مؤخرتها بطريقة فاضحة.

وبعد الصورة التي إنتشرت لها برفقة صديقها وحبيبها نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو على متن طائرتهما الخاصة، حيث كانت تجلس بحضنه، لاقت الصورة رواجاً على مواقع التواصل الإجتماعي وتناقلها الرواد، وعبروا عن إعجابهم بالصورة وشياكة جورجينا، كما وعبروا لها عن حبهم.

وبعد الضجة التي أحدثتها الصورة، قام بعض الرواد برصد سعر فستان جورجينا، ليتبين أن سعر فستانها بلغ ($59.99) حسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد تناقل المتابعون الخبر، وشاركوه على صفحاتهم الخاصة، معبرين عن دهشتهم وتعجبهم.

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