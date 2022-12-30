حضرموت.. وقفة احتجاجية تطالب بسرعة الافراج عن الناشط السياسي "عوض الدقيل"

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ العشرات من المواطنين، الجمعة، وقفة احتجاجية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت للمطالبة بالإفراج عن الناشط السياسي عوض أحمد الدقيل.



وندد المحتجون خلال الوقفة التي نظمت في منطقة الديس، باختطاف وإخفاء الناشط السياسي والقيادي في حزب الإصلاح عوض الدقيل منذ أكثر من شهر.



كما حملوا السلطات المحلية في حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية المسؤولية عن اعتقال الدقيل، مطالبين بسرعة إطلاق سراحه.



وفي وقت سابق اليوم، طالبت منظمة "سام" للحقوق والحريات، قيادة العسكرية الثانية، بتقديم كافة المعلومات حول حادثة اختطاف "الدقيل"، بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ من قبل أفراد تابعين للنخبة الحضرمية، "دون مبرر قانوني".



وأكدت المنظمة أن "ما حدث معه جريمة اختطاف مكتملة الأركان توجب على السلطات الأمنية في المكلا لا سيما قيادة المنطقة العسكرية الثانية، التحرك العاجل والكشف عن مصيره بدلًا من سياسة الصمت والتسويف غير المبرر تجاه ما وقع من انتهاك خطير.