الداخلية اليمنية تعلن ضبط قاطرتين تحملان معدات لطيران مسير كانتا في طريقهما للحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، الجمعة، ضبط قاطرتين تحملان معدات لطيران مسير في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، كانتا في طريقها إلى مليشيات الحوثي.



وبحسب موقع وزارة الداخلية فإن الوزير اللواء الركن إبراهيم حيدان أجرى اتصالا هاتفيا بمدير أمن وادي وصحراء حضرموت العميد عبدالله بن حبيش".



وأوضح إن "اللواء حيدان أشاد خلال الاتصال باليقظة الأمنية لرجال الأمن والتي ضبطت قاطرتين فولفو تحملان معدات لطيران مسير كانت متوجهة لمليشيا الحوثي الارهابية ".



ونوه بالتنسيق المتواصل بين مركز القيادة والسيطرة الرئيسي بوزارة الدفاع والادارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية، واللتان رصدتا تحرك القاطرتين التي حاولت التمويه للمواد بأغطية كراتين، وتم التعميم عليها بالنقاط الأمنية.



وأشاد وزير الداخلية، باليقظة الأمنية والروح الوطنية لرجال الأمن وأفراد نقطة شبام بجهودهم التي تكللت بالقبض على القاطرتين وسائقهما، موجها بصرف مكافأة مالية مجزية لأفراد النقطة الأمنية التي ضبطت القاطرتين تقديرا لجهودهم .



من جهته ذكر العميد بن حبيش أنه تم سحب القاطرتين إلى إدارة البحث الجنائي لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف خيوط العصابة التي تمتهن هذه الأعمال الإرهابية بتهريب الطيران المسير للعدو الحوثي الإرهابي، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم .

