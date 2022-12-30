احتجاجات طلابية على قرار حوثي بتغيير مدير مجمع دراسي غربي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ أولياء أمور وطلاب مجمع تربوي في محافظة إب (وسط اليمن)، وقفة احتجاجية، رفضا لقرار حوثي بتغيير مدير أحد المجمعات التربوية بمديرية العدين غربي المحافظة.



وقالت مصادر محلية، إن طلاب وأولياء أمور مجمع 13 يونيو بمنطقة الكراب في عزلة السارة بمديرية العدين، نفذوا وقفة احتجاجية داخل حرم المجمع تنديدا ورفضاً للقرار الحوثي القاضي بتغيير مدير المجمع.



وأدان المحتجون في بيان صادر عنهم ما أسموه بالممارسات التعسفية الهادفة لتغيير مدير المجمع (عبداللطيف الحميدي)، مؤكدين أنها تهدف لتعطيل الدراسة وإفساد التعليم ونشر الجهل في أوساط المواطنين.



وطالب المحتجون الجهات المعنية بوقف قرار إقالة مدير المجمع الدراسي والاستجابة لمطالب الأهالي وأولياء الأمور الذين عبّروا عن استيائهم من استهداف التعليم في مدرستهم بأكثر من طريقة وأسلوب، حد وصفهم.



وأشار البيان إلى أن قرار إقالة المدير الحميدي، يأتي استجابة لمن أسموهم بـ "مرضى النفوس" والذين استعانوا بنافذين لتحقيق أهدافهم التي لا تمت بصلة للعملية التعليمية.



وتسعى مليشيا الحوثي، لإعادة تعيين مدير سابق متهم بالاعتداء على عدد من المعلمين بالمجمع، وسبق وأن تم توقيفه وتغييره منذ سنوات بسبب قضايا متعلقة بالفساد المالي والإداري.

