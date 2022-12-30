احتجاجًا على إقالته.. مسؤول محلي سابق يواصل إغلاق مقر السلطة المحلية بلحج

المنامة - ياسر ابراهيم - يواصل مدير أمن مديرية طور الباحة السابق إغلاق مقر السلطة المحلية بالمديرية منذ نحو شهر؛ احتجاجًا على قرار إقالته من قبل مدير أمن المحافظة المحسوب على المجلس الانتقالي.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن مدير أمن المديرية السابق حسين العطري يواصل إغلاق مقر المجلس المحلي، وتمسّكه بإدارة أمن المديرية دون تسليمها لخلفه، منذ صدور قرار إقالته مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوضحت المصادر، أن وساطات قادتها شخصيات اجتماعية لتقريب وجهات النظر بين العطري ومدير أمن المحافظة إلا انها فشلت خصوصًا وأن الأول يرى في قرار إقالته استهدافا مناطقيًا وقبليًا.

ويطالب العطري بمبالغ مالية مقابل تسليم إدارة أمن المديرية وتقدر ب 400 مليون ريال استلفها لتسيير شؤون الإدارة حسب قوله.

وتشهد مناطق قبائل الصبيحة في مديريتي طور الباحة والمضاربة غيابًا لمؤسسات الدولة، وانفلاتًا أمنيًا دون وجود أي دور لقيادة السلطة المحلية، فضلا عن الأجهزة الأمنية الرسمية في ظل سيطرة مليشيا المجلس الانتقالي على المحافظة.