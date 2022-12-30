رفضًا للانتهاكات الحوثية.. موظفات جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء يهددن بالإضراب

المنامة - ياسر ابراهيم - توعدت الهيئة التدريسية والفنية والإدارية في فرع الطالبات بجامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء بالإضراب إذا لم يصرف قادة الحوثي المسيطرين بالقوة على الجامعة مرتباتهن، وأملهتهم أسبوعين لتنفيذ طلباتهن.

وقال بيان صادر عن أكاديميات وفنيات وموظفات فرع الطالبات بالجامعة، الخميس، إن قيادة الجامعة المعينة من الحوثي تمارس منذ فترة طويلة انتهاكات واسعة بحقهن شملت الفصل والتهديدات، والتوقيف وقطع المرتبات دون مبرر.

وقال البيان الصادر عنهن، إنهن قررن منح القيادة الحوثية في الجامعة مهلة أسبوعين فقط للاستجابة لمطالبهن، وصرف مستحقاتهن، أو الإضراب المفتوح والشامل.

وتعد هذه المحاولة من الإضراب ثاني محاولة يهدد بها موظفو القطاع الخاص في صنعاء خلال يومين بعد تهديد مماثل من موظفي شركة شهاب في صنعاء.

وسيطرت مليشيا الحوثي بالقوة على جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء وفروعها في المحافظات التي تسيطر عليها، وهي أكبر جامعة خاصة يمنية وتقدر أصولها وممتلكاتها بمليار دولار وفقا لمنظمة سام.

‏وكانت الجامعة قد أعلنت في مطلع العام 2020 نقل مقرها الرئيس إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد سيطرة مليشيا الحوثي عليها وتعيين قيادة جديدة، بعد اختطاف رئيسها الدكتور حميد عقلان، قبل أن تفرج عنه بعد عام من الاختطاف.

وأصدرت وزارة التعليم العالي بعدن قرارا بعدم الاعتراف بمخرجات جامعة العلوم والتكنولوجيا الخاضعة للحوثيين بصنعاء.

كما وجه اتحاد الجامعات العربية في وقت سابق، بعدم التعامل مع فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء بعد سيطرة مليشيا الحوثي عليها، وتعيين حارس قضائي وقيادة بديلة للجامعة.