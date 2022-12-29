بالصور.. السعودية رهف القنون تنام عارية وتدعو لتقبيل مؤخرتها .. بتقلد سما المصري و انجي خوري

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عـبالصور.. السعودية رهف القنون تنام عارية وتدعو لتقبيل مؤخرتها .. بتقلد سما المصري و انجي خوري والان مع التفاصيل

بيروت - ثريا شاهين - فاجأت الناشطة السعودية المقيمة في كندا ​رهف القنون​ الجمهور بنشرها صورة عبر خاصية الستوري على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، تشير من خلالها الى النوم عارية من أجل تقبيل مؤخرتها، الأمر الذي شكّل ضجة كبيرة بين الجمهور الذي يتابع صفحتها.

على صعيد آخر، كانت قد نشرت رهف القنون صورة فاضحة لها عبر خاصية الستوريز عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقد ظهرت وهي تدير ظهرها للكاميرا، وترتدي الهوت شورت الذي كشف عن مؤخرتها بطريقة جريئة، وذلك للتسويق لأعمالها.

رهف القنون تواصل التسويق لإنضمامها لموقع إباحي بالهوت شورت

نشرت الناشطة السعودية المقيمة في كندا رهف القنون، صورة فاضحة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي. أدارت رهف في الصورة ظهرها للكاميرا، وهي ترتدي الهوت شورت الذي كشف عن مؤخرتها بطريقة جريئة، وذلك للتسويق لأعمالها. اعتبر الجمهور ان رهف لم تخجل بإنضمامها لمنصة إلكترونية للأعمال الجنسية، وتواصل التسويق له بشكل دائم، حيث كتبت: "الرابط في البيو"، مع عبارة +18 التي تعني للكبار فقط. كما تساءل المتابعون عما إذا كانت ترد على مودل جيجي التي نافستها سابقاً في هذا الموقع.