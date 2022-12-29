المشهورة السعودية مودل اش تتحدى سما المصري بملابس فاضحة و رفعت أقدامها لتنفيذ تمرين الاغتصاب.. شاهد الفيديو

بيروت - ثريا شاهين - نشرت المودل السعودية المثيرة للجدل "آش Ash"، سلسلة حلقات على حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث تتظمن الحلقات تفاصيل حياتها اليومية.

وأثارت الحلقة الثالثة من يوميات "آش" موجة جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت خلالها وهي ترتدي ملابس شبه عارية، وقامت بحركات جريئة مع مدربها في الصالة الرياضية.

وخلال 15 دقيقة، شاركت المودل "آش" جمهورها تفاصيل يومها، بداية من الصباح ولحظة خروجها من المنزل، ومن ثم تمارينها في الصالة الرياضية، والتي توجهت بعد الإنتهاء منها إلى وسط المدينة والتقت بصديقتها.

وقد ظهرت "آش" في الصالة الرياضية وهي مع مدربها فقط، وترتدي ملابس رياضية ضاغطة على جسمها، وعلق أحد المتابعين على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما خلا رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما».

تمرين الإغتصاب!

وقامت المودل السعودية بأداء عددا من التمارين الرياضية، وكان صادم عند أدائها تمرين "الإغتصاب" حسبما أسماه المتابعون، والذي أستلقت فيه على ظهرها، وفتحت أرجلها أمام المدرب الذي جلس بدوره على ركبتيه وأنحنى عليها وأضعا يداه بجانب رأسها، وهي الوضعية الشائعة للعلاقة الحميمية بين الرجل والمرأة.

وكان المدرب يلعب في التمرين دور المغتصب، فدافعت المودل "آش" عن نفسها، وأسقطته من فوقها بطريقة احترافية وسريعة، وشدت ساق يده اليمين بين فخذيها.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، فقد غادرت المودل "اش" الصالة الرياضية، وتوجهت إلى التسوق وهي ترتدي ملابس فاضحة تكشف أجزاء واسعة من بطنها وصدرها.

يشار إلى أن المودل آش Ash تتعمد الظهور بملابس جريئة وفاضحة بشكل شبه يومي من خلال الصور والفيديوهات التي تشاركها في حسابها الشخصي على تطبيق "انستجرام" الذي يتابعها فيه أكثر من 430 الف متابع.

كما أن للمودل آش تصريحات جريئة، كان أبرزها قولها بأن رجل واحد لا يكفيها، وأنها ممكن تخون زوجها في أي وقت، بالإضافة إلى ظهورها في أحد المقاطع وهي تبحث عن رجل يروضها حسب قولها.