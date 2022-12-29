لن تصدقوا مافعلته أصغر نجمة في مسلسل باب الحارة .. تجاوزت المحظور وكشفت المستور .. شاهد الان

فنون - ياسمين التهامي - فجّرت الممثلة السورية شمس الملا غضبًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بنشرها صورة فاضحة لها في حسابها على إنستغرام.

وبدت "الملا" في الصورة وهي ترتدي فستانًا أبيض قصير القامة ومفتوح الصدر مما أثار استهجانًا واسعًا من المتابعين الذبن اعتبروا ذلك جرأة غير مقبولة.

وتعيش شمس الملا حاليًا في الإمارات العربية المتحدة، حيث تعمل مودل لإحدى العلامات التجارية في دبي، وتحرص على مشاركة صورها بشكل يومي مع جمهورها في حسابها على تطبيق إنستغرام، الذي يتابعها عليه أكثر من نصف مليون شخص.

وليست هذه المرة الأولى التي تنشر فيها شمس الملا صور جرئية وفاضحة إذ أنّها واضبت مؤخرًا على نشر الكثير من الصور التي تتعمد من خلالها إظهار مفاتنها فيها، وهو ما أعتبره المتابعون وسيلة غبية للبقاء في الأضواء.

وشمس الملا هي ممثلة سورية، والدها "بسام الملا"، مخرج المسلسل السوري الشهير"باب الحارة"، وهي خريجة المعهد العالي الفنون المسرح.

اقتحمت شمس الملا الدراما من خلال الجزء التاسع من مسلسل "باب الحارة" حيث قدمت حينها شخصية "صفاء عز الدين" الشابة المتخفية في حارة الضبع، وتتنكر بزي شاب لتنتقم لوالدها الذي قتله الفرنسيون.