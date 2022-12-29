تعرض مدير كهرباء الحديدة لمحاولة اختطاف من قبل مسلحين بعدن

المنامة - ياسر ابراهيم - تعرض مدير عام كهرباء محافظة الحديدة، مساوى حجري، لمحاولة اختطاف من قبل عصابة مسلحة بالعاصمة المؤقتة عدن، الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي المدعوم إماراتياً.



وقال حجري (وهو محامي ومستشار قانوني) في بلاغ للنائب العام للجمهورية ومدير عام شرطة محافظة عدن، إنه تعرض لمحاولة اختطاف من قبل مجموعة مسلحة مجهولة كانوا يستقلون طقماً عسكريا اعترضوا سيارته بعد خروجه من منزله، صباح امس الأربعاء.



وأكد مدير كهرباء الحديدة، أن المسلحين قاموا بمطاردته منذ خروجه من منزله وقطعوا طريقه بالشارع العام وصوبوا أسلحتهم نحوه، وحاولوا اختطافه تحت تهديد السلاح.



وأشار إلى أنه نجا من الخطف بأعجوبة حين فر باتجاه قسم "كابوتا" بالمنصورة الذي كان قريباً من المكان، قبل أن يفر المسلحون إلى جهة مجهولة.



ومؤخراً، تصاعدت وتيرة الاختطافات في العاصمة المؤقتة الخاضعة لسيطرة مليشيا المجلس الانتقالي، طالت ناشطين سياسيين وصحفيين وقيادات عسكرية وأخرى في المقاومة الشعبية، في ظل صمت مريب من المجلس الرئاسي والحكومة.



