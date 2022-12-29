شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئاسي اليمني يشدد على توحيد الجهود لمواجهة الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الخميس، أهمية توحيد الجهود العسكرية والأمنية في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية.

وشدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اللواء الركن فرج البحسني، على ضرورة عمل القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وطنية موحدة، ضد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وكان البحسني يتحدث لأعضاء اللجنة الأمنية والعسكرية العليا الذين أطلعوه على برنامج عمل اللجنة، وأبرز نتائج عمل اللجان المكلفة بالنزول إلى المناطق العسكرية والوحدات الأمنية، وتقييم مستوى انضباط وجاهزية أفراد المؤسستين العسكرية والأمنية.

وأشاد البحسني بـ "الجهود التي تبذلها اللجنة الأمنية والعسكرية، من خلال النزولات الميدانية التي تنفذها اللجان إلى المناطق العسكرية والوحدات الأمنية كافة بالمحافظات المحررة، للاطلاع على الجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية لمنتسبي الجيش والأمن".

ونوّه بـ "أهمية هذه النزولات الميدانية التي تنفذها اللجان الأمنية والعسكرية، والتي ترفع من معنويات الجنود وصف الضباط والضباط وجاهزيتهم القتالية، في سبيل التصدي للمد الإيراني وقطع دابر توسعه في المنطقة، واستعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء الانقلاب الحوثي".

كما حث نائب رئيس المجلس الرئاسي "على تكثيف برامج النزولات الميدانية والاستماع من أفراد الجيش والأمن إلى معاناتهم، والبحث عن حلول لمعالجتها".

وجدد البحسني "حرص المجلس الرئاسي على دعم خطوات اللجنة الأمنية والعسكرية، الرامية لإنهاء أي انقسامات في القوات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأمن، للدفاع عن الدين والأرض والعرض".

وكانت اللجنة العسكرية والأمنية استعرضت التوصيات "التي أقرتها اللجان خلال النزولات الميدانية في المناطق العسكرية وعلى الإدارات الأمنية في المحافظات المحررة".

ويقود اللجنة العسكرية والأمنية العليا المؤلفة من 59 ضابطا وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن هيثم قاسم ويعد من الضباط اليمنيين المخضرمين.

وفي مايو/أيار 2022، أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الاثنين، تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية العليا في البلاد المعنية بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب المادة رقم (5) لإعلان نقل السلطة في أبريل/نيسان الماضي.