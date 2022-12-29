مأرب.. "آل شبوان" توقّع وثيقة براءة من عصابات التخريب والتعاون مع الجهات الأمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدرت قبائل "آل شبوان" بوادي عبيدة، في محافظة مأرب، أمس الثلاثاء، وثيقة قبلية تبرأت فيها من عصابات نفذت خلال الفترة الماضية أعمال تخريب وتقطعات، طالت عابري سبيل بعضهم ينتمي للقوات الحكومية في المحافظة، معلنة فتح ساحتها لأي عمل أمني يستهدف تلك العصابات.

وجرّمت الوثيقة التي وقعها شيوخ وزعماء القبيلة كل أعمال التخريب والتقطعات، وأعلنت "القطيعة والبراءة من أي شخص من أبناء المنطقة أو الساكنين فيها تثبت إدانته بأعمال التخريب والتقطعات والإرهاب وسفك دماء الآمنين في الطرقات أو بإيواء اللصوص وخلايا التخريب وتقديم العون لهم".

وأعلنت وثيقة قبائل آل شبوان فتح ساحتهم "لتنفيذ أي عمل أمني يستهدف العناصر التخريبية الإجرامية وقطاع الطرق متعهدين بتقديم كافة التسهيلات للجهات الأمنية للقيام بواجبها وإلقاء القبض على المجرمين الذين يعبثون بالسكينة العامة والسلم الاجتماعي في خدمة واضحة للعدو المتربص بمأرب وقبائلها وأحرارها".

وأعلن مشايخ ووجهاء آل شبوان "تضامنهم الكامل مع أبناء الحيمة وقبائل محافظة صنعاء ووقوفهم إلى جانبهم حتى إيجاد قتلة الشهيد محمد الحجاجي وتسليمهم للعدالة".