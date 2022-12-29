للشهر الثاني على التوالي.. موظفو شركة "شهاب" بصنعاء يشكون من خصومات تعسفية من رواتبهم

شكا موظفون في شركة ووكالة شهاب للتجارة والتأمين في صنعاء، أن الإدارة تفرض عليهم خصومات غير مبررة من رواتبهم، وهددوا بأنهم يعتزمون تنفيذ اضراب واحتجاج علني خلال الأيام القادمة.



وكشفت مصادر خاصة لـ"يمن شباب نت" في صنعاء "أن شركة وكالات شهاب للتجارة والتأمين تعتزم استمرار سياسة الخصم بنسبة تصل إلى 50% من مستحقات موظفيها دون مبرر للشهر الثاني على التوالي".



وأفادت المصادر "أن الشركة قررت الشهر الماضي خصم ما يقارب 70 ألف ريال (الدولار 560 ريال) على كل موظف بحجة وجود كم كبير من البضاعة منتهية الصلاحية".



واطلع "يمن شباب نت" على صورة من إيميل إدارة الشركة يؤكد للموظفين "أن المستحقات لن تصرف للموظفين إلا في حال قررت الشركات الخارجية الموردة لشهاب دفع قيمة بضاعة منتهية".



وقالت مصادر في الشركة "إن الموظفين رفضوا تبرير الإدارة لعملية الخصم بانخفاض المبيعات أو وجود بضاعة منتهية، ويفكرون مرة أخرى باللجوء إلى الإضراب والحقوق المشروعة".



ولم تعلق إدارة الشركة على تساؤلات "يمن شباب نت" عبر البريد الإلكتروني.



ارتفعت أسعار مشتقات حليب النيدو بنسبة 10-17% في ديسمبر الجاري مقارنة بنوفمبر الماضي.



وفي مطلع العام الجاري نفذ موظفو شركة شهاب إضراب واسع للمطالبة برفع مستحقاتهم ومرتباتهم الشهرية، لكن الشركة استجابت لهم بصرف بدلات شهرية دون أن تكون مضافة في رواتب الموظفين الأساسية.



وقال موظفون في الشركة "أن الإدارة تعمل على بيعهم بالقسر بضائع مقربة أو منتهية بعد عجزها عن بيعها في السوق، ولا تتجاوز الخصم فيها نسبة 30% كما حدث قبل شهرين".



وشركة وكالات شهاب للتأمين والتجارية، هي وكيل شركة نستله (نيدو) في اليمن، وتعد إحدى أكبر شركات المنتجات الاستهلاكية والتوزيع والتسويق في اليمن، ووفق موقع الشركة الرسمي "لديها 730 موظفاً وسبعة فروع للشركة في المحافظات اليمنية الرئيسة".