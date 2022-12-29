بعد ساعات من اختطافه.. - مقتل مواطن جراء التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي بصعدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي المدعومة إيران بمحافظة صعدة، بعد ساعات على اختطافه من قبل عناصر الميليشيا، في أحدث ضحايا التعذيب في سجون الميليشيا سيئة السمعة.

وقالت مصادر إعلامية، إن المواطن "يحيى هشول الثماني"، وهو من أبناء مديرية سحار في محافظة صعدة، قتل تحت التعذيب في سجن ميليشيا الحوثي بقسم منطقة الطلح، في مدينة صعدة مركز المحافظة.

وأوضحت المصادر أن عناصر ميليشيا الحوثي اختطفت الثماني من مكان عمله في بيع الخضار بسوق الجعملة في مديرية مجز، نهاية الأسبوع الفائت، واقتادته إلى قسم الطلح، دون أي مسوغ قانوني.

وأشارت إلى أن عناصر الميليشيا في السجن التابع لـ"أبو محمد الفهيد"، مارست أبشع أنواع التعذيب بحق المواطن بما في ذلك سلخ جلده، ليلقي حتفه بعد أقل من 24 ساعة على الاختطاف.

يذكر أن المئات من أبناء محافظة صعدة ما زالوا يقبعون في سجون الميليشيا بالمحافظة من بينهم المختطف "يوسف حسين شثان" وهو من أبناء صعدة مديرية الحشوة منطقة أملح، والذي مضى على اختطافه أربع سنوات فقد خلالها بصره من شدة التعذيب.

هذا وكانت مليشيا الحوثي قد أصدرت الميليشيا قبل أيام بحقهم أحكاماً بالإعدام والسجن لمدد مختلفة، بحجة "التعاون مع العدوان"، وهي التهمة التي توجهها الميليشيا ضد المناوئين لها.

