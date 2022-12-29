يُستخدم لعلاج السرطان وأمراض المناعة.. الصحة العالمية تُحذر من دواء ملوّث متداول في اليمن "يؤدي للوفاة"

المنامة - ياسر ابراهيم - حذّرت منظمة الصحة العالمية، من تداول دفعة ملوثة لدواء يستخدم لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية في اليمن ولبنان، بعد إجراء اختبارات ميكروبيولوجية على القوارير المختومة المتبقية من الدواء.

ولايعرف ما اذا كان هذا الدواء له علاقة بالحقن الملوثة التي قتلت نحو 20 طفلاً في صنعاء مابين سبتمبر وأكتوبر الماضي، كانوا يتعالجون من سرطان الأطفال في مستشفى الكويت الحكومي بصنعاء.



وأصدرت المنظمة بياناً، الثلاثاء، 27 ديسمبر/كانون الأول 2022، بشأن عثورها على دفعة ملوثة من منتج ميتوتريكسات بعيار 50 ملغ في البلدين.



في حين أوضحت أن نتائج الاختبارات كشفت عن وجود بكتيريا "الزائفة الزنجارية" (Pseudomonas aeruginosa)، وهو ما يدل على تلوث المنتجات.



ويندرج دواء ميتوتريكسات ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية للأدوية الأساسية، وهو عامل علاج كيميائي كابت لجهاز المناعة، ويوصف لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية.



وعدوى الزائفة الزنجارية التي تصيب مجرى الدم هي عدوى خطيرة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، ويمكن لأي منتج ملوث يحقن مباشرة في الجسم أن يشكل مخاطر شديدة على المرضى.



من جانب آخر، لفت البيان إلى أن "شركة التصنيع أكدت لمنظمة الصحة العالمية، أن المعلومات المتعلقة برقم الدفعة وتاريخ التصنيع وتاريخ انتهاء الصلاحية المشار إليها في التنبيه، مطابقة لما يرد في سجلاتها الداخلية، إلا أنها لم تحصل حتى الآن على عينات من المنتجات المشتبه فيها لكي تجري عليها اختباراتها التأكيدية".



فيما قالت المنظمة الدولية إنه "من المفترض أن يتم بيع هذه الدفعة حصرياً في الأسواق الهندية، وأن الكمية الموجودة في لبنان واليمن تم استيرادها من خارج سلسلة التوريد المنظمة، لذا فإن شركة التصنيع لا يمكنها أن تضمن سلامة المنتج".



وشددت المنظمة على ضرورة الكشف عن المنتجات الملوثة وسحبها من التداول لمنع إلحاق الأذى بالمرضى. وطلبت زيادة الترصّد وتوخي الحذر على مستوى سلاسل التوريد في البلدان والأقاليم التي يُحتمل تأثرها بهذا المنتج.



كما نصحت المنظمة بزيادة المراقبة على مستوى الأسواق غير النظامية، وحثت السلطات المختصة على إخطارها فوراً في حال اكتشف هذا المنتج في أسواق بلدانها.



وحثت منظمة الصحة العالمية شركات التصنيع على إجراء اختبارات للكشف عن أي تلوث ميكروبي قبل إصدار دفعات المنتجات النهائية للاستخدام، وشددت على ضرورة الحصول على الأدوية من خلال موردين معتمدين ومرخّصين، والتحقّق بعناية من أصالة المنتجات وحالتها المادية.



مقتل 20 طفلاً بصنعاء بحقنة ملوثة

وفي أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، شكا مواطنون في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيين، من تعرض أطفالهم المصابين بالسرطان ويتعالجون بمستشفى حكومي، من نوبات تشنج وحمى شديدة أدت لوفاة عددا منهم خلال أيام قليلة، في حين نجا بعضهم بعد أن ظلوا لفترة طويلة في العناية المركزة.



واعترفت سلطات الميلشيات بوفاة عدد من الأطفال جراء دواء ملوث، وفي 19 أكتوبر/ تشرين ثاني، طالبت 38 منظمة مجتمع مدني في اليمن، المجتمع الدولي بفتح تحقيق دولي عاجل في وفاة نحو 20 طفلاً من مصابي مرض اللوكيميا في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ومحاسبة المتورطين فيها.



وقالت في بيان مشترك "توفي 20 طفلاً من مصابي مرض اللوكيميا الذين قضوا نتيجة حقنهم بعلاج مهرب ومنتهي الصلاحية في القسم المخصص لعلاجهم بمستشفى الكويت الجامعي في صنعاء، منذ الـ 24 و25 من شهر سبتمبر، حيث تم حقن أكثر من 45 طفلاً تم حقنهم، وبدأت أعراض الصداع الشديد والتشنج والغيوبة".



وتتهم سلطات ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران، بالتورط بتهريب الأدوية عبر نافذين تابعين للجماعة، دون مراعاة الجودة والآثار الجانبية لاستخدام الدواء المميت، الذي يتم اغراق الأسواق به خلال السنوات الماضية، ويبرر الحوثيين ذلك بمنع الدواء من قبل التحالف الذي تقوده السعودية.



المصدر: يمن شباب نت + وكالات