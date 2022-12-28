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ميريام كلينك بالبكيني الأسود علي البحر تتحدي سما المصري بوضعية صادمة ..ومتابع كسحت صافيناز و رنيا يوسف

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بيروت - ثريا شاهين - نشرت عارضه الازياء والمغنيات الجميله التي اثارت الجدل  مواخر على موقع التواصل الاجتماعي انها النجمه اللبنانيه وعرضت الازياء مريام كلينك.

وليست المره الاولى التي تشارك فيها مريام كلينك صورها العاريه والمكشوفه درجه كبيره جدا حيث  ترتدي الملابس الفاضحه والمكشوفه بدرجه في غايه الروعه والاثاره ودائما ما مريام كلينك الانتقادات الاذاعه وحاده للغايه بسبب ظهورها الجري منها بدرجه كبيره حيث تعتمد مريام كلينك علينا نشر صورها من اجل جذب  المتابعين ومن أجل الشهرة وتسليط الضوء عليها وعلي جسدها المتناسق والرشيق وابرزا انوثتها ومفاتنها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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