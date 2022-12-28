إب.. مواطن يحرق نفسه بعد أن عجز في الحصول على مصدر دخل

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مواطن من أبناء مدينة إب (وسط اليمن)، على حرق نفسه، وذلك بعد أن عجز في الحصول على مصدر دخل، في ظل ظروف معيشية صعبة يعشيها هو وأفراد أسرته في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقال مصدر محلي، إن مواطنا يُدعى "م. ن" قام بصب بنزين على جسده في السوق المركزي بمدينة إب، أمس الثلاثاء، وأضرم فيه النار، ما أدى إلى إصابته بحروق بليغة في أجزاء متفرقة من جسده.



وأوضح المصدر أنه جرى نقل المواطن إلى مستشفى ناصر ومنه إلى قسم الحروق بمستشفى جبلة العام.



وأشار المصدر أن المواطن تدهورت حالته المعيشية وانعكس ذلك على نفسيته وذلك بعد أن فشل في شراء دراجة نارية ليعيل نفسه أو الحصول على فرصة عمل.



وتسببت الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي قبل ثمان سنوات، بتزايد المصابين بالحالات النفسية في البلاد، ما دفع الكثير منهم إلى التفكير بالإجهاز على أنفسهم للفرار من ضغوطات الحياة.

