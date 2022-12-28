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مليشيا الحوثي تُحرق منزل مواطن في "الشقب" جنوب شرقي تعز

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المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على حرق منزل مواطن في منطقة الشقب جنوب شرقي تعز (جنوب غرب اليمن).
 
وذكر الإعلام الأمني لوزارة الداخلية، أن مليشيا الحوثي الإرهابية المتمركزة في تبة الصالحين أقدمت يوم أمس الأول (الاثنين) على إحراق منزل المواطن (عبدالحكيم عبدالملك محمد) 50 عاماً، المكون من دور والكائن في عزلة النجاد بالشقب في مديرية صبر الموادم.
 
وأوضح أن المنزل تعرض للحريق بالكامل ولم تتمكن فرق الدفاع المدني من الوصول اليه كونه يقع بالقرب من خط النار.
 
ومنذ سنوات تمارس مليشيا الحوثي الإرهابية جرائمها الوحشية بحق المدنيين في منطقة الشقب، حيث تفيد التقارير الحقوقية عن توثيق آلاف الانتهاكات الحوثية بحق سكان المنطقة وسط صمت دولي مُريب.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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