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القشطة سما المصري تستحم في البانيو وهي عارية كما خلقها الله وتعلق: ماعملتش ولا حاجة غير اني استحميت

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فنون - ياسمين التهامي - أعادت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي تداول صور جريئة للراقصة المصرية الشهيرة ""، حيث ظهرت فيها وهي شبه عارية وبأوضاع مخلة وصادمة. ومن بين الصور المتداولة، صورة جريئة جداً، سبق وأن نشرتها سما المصري على حسابها بموقع"إنستجرام"، وظهرت فيها وهي تستحم داخل البانيو.

وكانت "المصري" قد علقت على تلك الصورة بقولها : "العيد خلص خلاص…الحمومه الجايه باه علي راس السنه كده وعليكوا خير…..الحمد لله كل اللي كنت مخططه له اعمل في العيد ماعملتش منه ولا حاجه غير اني استحميت….عيد بانيو سعيد".

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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