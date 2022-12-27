السعودية مودل جيجي تنافس مودل اش و سما المصري وتظهر بدون ملابس وتقوم بحركات مثيرة - شاهد الان

بيروت - ثريا شاهين - نشرت عارضة الأزياء السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية ​مودل جيجي صورة عارية لها على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

وظهرت مودل جيجي في الصورة جالسة على رجليها لا ترتدي سوى كلوت كشف جزءاً من عضوها التناسلي.

كما استعرضت ثدييها العاريين اللذين لم يغط حملتيهما سوى يدها اليمنى، وكانت مبتسمة للكاميرا .

واعتمدت مودل جيجي حلقاً في صرتها وأظافر طويلة بطلاء أبيض وبيّنت وشمين على يدها أحدهما على شكل وردة .

وأثارت عارضة الأزياء السعودية من خلال هذه الصورة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.



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