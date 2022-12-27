مشهورة سناب شات دكتورة يومي تتحدى سما المصري بجلسة تدليك مؤخرتها .. اتفرج

فنون - كتب امير التهامي - فاجأت مشهورة سناب شات، الدكتورة يومي، جمهورها ومتابعيها بجلسة تصوير حديثة تجاوزت فيها حدود الجرأة.

وأطلت اللبنانية المقيمة في السعودية "يومي"، في مقطع فيديو متداول عبر حسابات تهتم بأخبار المشاهير، منبطحة على بطنها، فيما مؤخرتها وبقية اجزاء نصفها الأسفل عارية تماما.

وأظهر مقطع الفيديو، شخص وهو يقوم، بعملية تدليك مؤخرة الدكتورة يومي، وتكسير الدهون منها، فيما هي تشرح ما يقوم به بجرأة شديدة.

الفيديو الذي نشرته في البداية المشهورة اللبنانية، عبر حسابها على "سناب شات"، عرضها لانتقادات شديدة، من قبل متابعيها، وطالبها البعض بسرعة حذفها بسبب ظهورها منطقتها الحساسة عارية.

وكانت مشهورة سناب شات اللبنانية، الدكتورة يومي، دخلت في وقت سابق، في حالة انهيار من البكاء بعد أن سقطت من على ظهر الحصان واصيت باغماء.

ولكن الأمر قابله المتابعون بموجة من السخرية، منها من خلال سيل من التعليقات، وهو ما أثار استيائها.