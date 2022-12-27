الفوضى الأمنية بإب.. عصابة مسلحة تسرق المارة جنوبي المدينة وحرق سيارة محامٍ في حبيش

أقدمت عصابة مسلحة على سرق عدد من المارة تحت التهديد بالقوة جنوبي مدينة إب (وسط اليمن) في حين تعرضت سيارة محامي للحرق في مديرية حبيش، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت مصادر محلية، إن مسلحين في شارع 24 بمنطقة الجباجب (جنوبي مدينة إب)، يقومون بنصب فخاخ للمارة في الشارع من بعد صلاة العشاء ويقومون بسلبهم أموالهم ومقتنياتهم تحت التهديد بالسلاح.



وأوضحت المصادر أن العصابة تمارس عملية التقطع والسرقة في المنطقة منذ فترة ليست بالقليلة ووقع ضحيتها العديد من سكان المنطقة والمارة، دون أن تتخذ الجهات المعنية التابعة لمليشيا الحوثي أي إجراء إزاء ذلك رغم الشكاوى المتكررة.



وأشارت المصادر أن آخر الضحايا كان طالب جامعي تعرض لنهب مابحوزته من أموال وهاتفه الجوال تحت التهديد بالسلاح أثناء مروره من الشارع عند الساعة الثامنة من مساء أمس الأول.



وفي مديرية حبيش (شمال إب)، أقدم مجهولون على حرق سيارة المحامي "أحمد الشامي" في جنح الليل دون التعرف على هويتهم.



وأفاد سكان محليون، أن سيارة الشامي احترقت وتضررت بالكامل.



وتأتي الحادثة في الوقت الذي توسعت فيه ظاهرة حرق السيارات والمركبات في عموم مديريات المحافظة في ظل فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع للجريمة.

