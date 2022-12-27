إحراق مدرسة حكومية في ريمة واتهامات للحوثيين بالوقوف وراء الحادثة

المنامة - ياسر ابراهيم - أضرم مجهولون النار، في مدرسة حكومية في إحدى المديريات بمحافظة ريمة وسط البلاد، وسط اتهامات للمليشيا الحوثية بالوقوف وراء الحادثة.



وقالت مصادر محلية، إن مجهولين أضرموا النيران في مدرسة "الروم" في منطقة شعف بمديرية كسمة بمحافظة ريمة.

وذكرت المصادر، أن النيران التهمت كراسي وأثاث المدرسة، وكل ما يتعلق بممتلكات المدرسة.

وأشارت مصادر أخرى، إلى وجود خلافات بين إدارة المدرسة وبين قيادات حوثية يرجح انها تقف خلف عملية الإحراق.

وطالب الأهالي بالتحقيق في القضية وكشف ملابسات الحريق الذي قالوا بأنه فعل متعمد يهدف لتجهيل الطلاب والزج بهم في جبهات القتال الحوثية.